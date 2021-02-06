Fayiz es-Serrac, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe'nin seçilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Serrac, "Siyasi Diyalog Forumu'nun yeni yürütme otoritesinin seçimindeki başarısını tebrik ediyoruz" dedi.

Serrac, yeni yönetime başarı dileklerini ileterek, seçimi kazanan geçici yönetimi sorumlulukla hareket etmeye çağırdı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da konuyla alakalı Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Başağa mesajında, kazananlara çalışmalarında başarılar dileyerek, "Demokrasinin en açık bir şekilde ortaya çıktığı bugünde kazanan listeyi tebrik ediyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.