Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bir günde 22 bin 139 vaka tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Ülkede toplam can kaybı 78 bin 603'e yükseldi.
Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 296 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 358 kişi hayatını kaybetti. COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 603'e çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 139 artışla 3 milyon 296 bin 747'ye yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 614 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1574 artışla 231 bin 549'a ulaştı. Bu hafta yoğun bakıma alınanların sayısı yüzde 6 arttı.
27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 772 bin 602'ye yükseldi. 189 bin 524 kişiye de ikinci doz aşı vuruldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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