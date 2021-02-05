Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, UCM’nin İsrail’i savaş suçları nedeniyle yargılama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Kararın tarihi olduğunu ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatılabileceğini söyleyen Şelalde, UCM’nin bu kararından memnuniyet duyduklarını anlattı.

Şelalde, ayrıca İsrail'in 2014'te Gazze'ye karşı savaşı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerleri ve mahkumlar konusunun UCM’de listelenen üç öncelikli dosya olduğunu söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.