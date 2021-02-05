Dışişleri Bakanlığı, Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun (LSDF) yeni Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakanı'nın belirlenmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Libya’da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni Ulusal Birlik Hükümeti’nin de LSDF tarafından belirlenen Yol Haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasını temenni ediyoruz.

Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır.

Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir"