Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 19:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 901 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. 110 kişi vefat etti. 620 hasta belirlendi. 8 bin 217 kişinin daha COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
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