Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber
Şanlıurfa’da 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da jandarmanın bir depoda yaptığı aramada 6 bin litre sahte içki ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi olan JASAT ile istihbarat ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonunda sahte içkilerin hazırlandığı atıl vaziyetteki deponun adresi belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Adreste arama yapan jandarma ekipleri ilk olarak, sağlıksız koşullarda hazırlanan alkol kutuları, şişe ve bidonlar ile karşılaştı.
3 kişi gözaltında
Detaylı aramada şişelenmiş ve piyasaya sürülecek vaziyette tır ile depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içkilere el koyan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte İçki
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