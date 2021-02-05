İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi olan JASAT ile istihbarat ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonunda sahte içkilerin hazırlandığı atıl vaziyetteki deponun adresi belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Adreste arama yapan jandarma ekipleri ilk olarak, sağlıksız koşullarda hazırlanan alkol kutuları, şişe ve bidonlar ile karşılaştı.

3 kişi gözaltında

Detaylı aramada şişelenmiş ve piyasaya sürülecek vaziyette tır ile depoda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.