İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 21.00'de başlayıp 8 Şubat Pazartesi sabah 05.00’te sona ereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sırasında vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Marketler, manav, kasap, fırın gibi işletmeler 17.00'ye kadar açık olacak

Bu kapsamda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekler.

Evlere servis yapılabilecek

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecekler.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecekler.

Yürüme mesafesindeki yerlerden alışveriş yapılabilecek

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle, temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce vatandaşlardan evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri, trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları istendi.