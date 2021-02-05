AK Parti'de merakla beklenen tarih açıklandı. Mart ayı sonunda gerçekleştirilecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongre ile birlikte parti kadroları, 2023 seçimleri öncesinde yenilenmiş olacak.

Kongre tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü.

Toplantıda, şubat ayı sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, mart ayı sonunda büyük olağan kongrenin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yüzde 70 oranında yenileşme sağlandı

Şu ana kadar 56 kongreyi sonuçlandırdıklarını, 25 kongrelerinin kaldığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaklaşık yüzde 70 oranında bir yenileşme sağlandığını, bunun siyasi anlamda çok önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte il kongrelerine canlı bağlantılarla katılmaya devam edecek.

17 Şubat'ta Ankara il kongresi yapılacak. Devam eden günlerdeki İzmir ve İstanbul il kongrelerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahada olması bekleniyor.

Parti üst yönetimi şekillenecek

Bu sürecin tamamlanmasının ardından da gözler AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük kongresinde olacak.

Mart ayı sonundaki büyük kongrede AK Parti üst yönetimi şekillenecek.