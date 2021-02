Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kadınların en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası var"

Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi kadınları siyasetin merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımların hakettikleri tüm kademelere gelebilmeleri için gayret gösterdik. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor. Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz, kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama ve siyasete kadar her alanda kadınlar oldukça önemli bir yere gelmişse bunun gerisinde işte böyle kararlı bir mücadele vardır. Tabii bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık. Hatta kendi içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık. Ama hamdolsun kadınlarımızla birlikte tüm bu önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik.

"Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti"

TBMM'deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Kabinede 2 kadın bakanımız yer alıyor. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını, kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların işgücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı.

"Sizlere çok önemli görevler düşüyor"

Siyasette de kadınların görünülürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor. Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez. Sizlere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti kadın kollarımızda görev alan her bir kardeşimiz ilmek ilmek bu ülkenin geleceğini işlediğini, şekillendirdiğini unutmamalı. Attığınız her adımda yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeğiz"

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeğiz. Salonların hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor.

"AK Parti Türkiye'nin partisidir"

Büyük başarılar ancak milletle birlikte yürülen yolların, mücadelelerin sonunda elde edilir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Kökeninden dolayı, kültürel çeşitlilik sebebiyle, inancıdan dolayı, maruz kalmaz, kalamaz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir.

"Ailenin direği anne"

Bu lezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım biz analarımıza bakalım. Ailenin direği anne. Bu annelerimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

"En az 3 çocuk"

Ülkemiz nüfusu hamdolsun 84 milyona merdiven dayamış olmakla birlikte yaş ortalamamız ne yazıkki yükseliyor. Bizim inancımıza göre her çocuk kendi kısmeti ve bereketiyle hayata gözlerini açar. Hep söyledim yine söylüyorum en az 3 çocuk. Bunu başardığımız sürece Türkiye çok daha güçlü olacak.

"Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız"

Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor. Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük taşkınlar gösterenlerin başını ezenlerin, ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da önemsemiyoruz. Elbette teröre bulaşmış olan örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gösteren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız. Her evladımızı sahiplenmek hem parti hem de hükümet olarak görevimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız. Teröre ve şiddete bulaşanların gözünün yaşına bakmayacağız, yargının karşısına çıkaracağız.https://t.co/5mC4w2nAwF pic.twitter.com/6FKSQxBiFg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2021

"İki yüzlülüktür"

ABD'deki olaylardan utanç duymuyorlar. Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye'de rektörlük basmaya kalkışanları hak arayıcısı olarak nitelendirmesi iki yüzlülüktür.

Muhalefete Boğaziçi tepkisi

Sizin orada ne işiniz var? Siz gidin siyaset yapın. Ana muhalefetin başı her gün konuşuyor, diğeri dağdan PKK'dan destek alıyor. İyi Parti ismi iyi ama kendisi maalesef o da bu işin içine karıştı. Buralar bizim ilim yuvalarımız. İlim yuvalarımızı tahrik etmeye, terörize etmeye kimsenin hakkı yok buna da müsaade etmeyiz.

Ailelere çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

Ailelere sesleniyorum, evlatlarınıza sahip çıkın. İnşallah bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız.