Dışişleri Bakanlığı, Mali'de orduyu hedef alan terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mali halkına ve hükümetine taziye iletilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mali’nin Mopti Bölgesi’nde, Boni’deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz."