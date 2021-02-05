Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali'nin Mopti Bölgesi'nde askeri karakolu hedef alan terör saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı, ülkede meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de orduyu hedef alan terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Mali halkına ve hükümetine taziye iletilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Mali’nin Mopti Bölgesi’nde, Boni’deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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