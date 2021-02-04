Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 10'a yükseldi
[Fotoğraf: AA ]
Mali'de orduyu hedef alan terör saldırısında yaşamını yitiren askerlerin sayısı 10'a yükseldi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, Mopti bölgesindeki Boni mevkisinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısı 10'a çıktı.
Saldırıda ölü sayısı daha önce 4 olarak açıklanmıştı.
Saldırıyı, terör örgütü El Kaide'nin propaganda organı Tadayt'a göre örgüte bağlı bir grup üstlendi.
Etiketler: El Kaide Terör Örgütü Terör Saldırısı
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