Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme

Sayın Bahçeli ile belli aralıklarla görüşmelerimiz oluyor. Bunlar tabii geneli itibarıyla hem ülkemizin sorunlarını ele aldığımız görüşmeler. Bu arada malum, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu dönemde bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu. Bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakımızın bir diğer müttefiki konumunda olan Sayın Bahçeli de bu konuda düşüncelerini açıklamıştı. Yepyeni bir anayasaya ihtiyacımızın olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konunun üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bunun yanında tabii bir seçim kanunuyla ilgili neler yapabiliriz? Siyasi partiler yasasıyla ilgili neler yapabiliriz, bunların üzerinde de durma imkanını fırsatını da bulduk. Tabii bunun yanında malum ülkemizdeki son zamanlardaki bazı sorunlarla ilgili konuları da görüşme şansımız oldu.

"Öğrencilerimizin bir olayı olarak tamamlamak mümkün değil"

Şunu çok açık net söylemeliyim, şu anda Boğaziçi Üniversitesindeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tamamlamak mümkün değil. O işin başını maalesef hem siyasetin bir boyutu çekiyor. Dün akşam işte görüyorsunuz, dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhaledfet partisinin başının bu işteki üstlendiği görev ortadadır. Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde maalesef yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesiyle ilgili bundan önce 2 rektör atadım. YÖK teklifini yapmıştır, ben de onadım. Şimdi de Melih Bey'le ilgili 9 tane aday önüme geldi. 9 adaydan bir tanesi olan Melih Bey'in ben aynı şekilde atamasını yaptım. Melih Bey, 2 farklı üniversitede rektörlük yapmış insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle yine ilişkileri olan bir insan. Alanında başarılı olan bir arkadaş.

Kendisini oraya atamaktan dolayı da bakıyorsunuz bazı televizyon kanalları çıkmışlar iki gündür "İstifa etmelidir." Yani yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler. Aynı zihniyet, Osman Kavala denilen kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesinde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadın. Biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi karıştırın mı diyeceğiz? Buna bir defa bizim müsaade etmemiz mümkün değil.

"Demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?

Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, nasıl burada ırkçılıkta tavan yaptınız. Ve zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler, bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz?

Macron öbür taraftan sesleniyor. Ya Macron sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Şu anda bütün sarı yelekliler, vatandaşların sokaklarda. Onu çözemiyorsun, sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu anda öyle bir sıkıntı yok. Şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırma niyetindeler.

Ayrıntılar geliyor...