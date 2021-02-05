AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da dijital medya temsilcileriyle buluştu. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları, reform mesaisi ve Boğaziçi Üniversitesinde devam eden protestolarla ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelen yeni anayasa çalışmaları AK Parti'nin üzerine yoğun çalışmalar yaptığı konulardan biri.

"MHP'den verilen destek gibi diğer partilerin de bu sürece destek olmasını bekliyoruz"

Türkiye'nin tam manasıyla sivil, millet iradesini yansıtan, katılımcı, kapsayıcı, kapsamlı bir anayasa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Anayasa tek başına AK Parti'nin yapacağı bir şey değil. Sayımız yetse dahi tek başımıza yapmak istemezdik. MHP'den verilen destek gibi diğer partilerin de bu sürece destek olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bir sınavdır bu konu." dedi.

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabulü için 360, referanduma sunulmadan kabul edilmesi için ise 400 oy gerekiyor. Şu anki Meclis’te Cumhur İttifakı’nın toplam 337 vekili var.

"Reformlar AK Parti'nin bundan sonraki en önemli gündem maddesi olacak"

Kurtulmuş, reformlara ilişkin, Türkiye'de siyasi, ekonomik ve hukuki reformları çok hızlı şekilde hayata geçirmek istediklerini söyledi. Reformların diğer partilerle de paylaşılması gündemde.

Türkiye'nin başvurup sonuç aldığı yolun reform olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, ilk alanın hukuk ve ardından ekonomi reformu olduğunu belirtti.

"Reformlar AK Parti'nin bundan sonraki en önemli gündem maddesi olacak" diyen AK Parti Genel Başkan Vekili, muhalefetten gelen tepkilerin reformun tam olarak anlaşılmadığını gösterdiğinin altını çizdi. Reformun devingen bir süreç olduğunu, tepkilerin statükocu bir yaklaşımı ortaya koyduğunu anlattı.

"Buna asla rıza göstermeyiz"

Üniversitelerin çekişmelerle, kavgalarla anılmasını istemediklerini söyleyen Kurtulmuş, "Üniversitelerin ilim üretmelerini, uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerini isteriz." dedi.

Numan Kurtulmuş, bu gösterilerin bir baskı aracı haline gelmesine izin vermeyeceklerine de dikkat çekerek, "Oradaki öğrenciler de bizim öğrencilerimiz. Birkaç marjinal grup tarafından yönlendirilmeleri, partiler tarafından kullanılmaları, uluslararası alana taşınarak uluslararası çevrelerden Türkiye'ye karşı bir baskı aracı haline gelmeleri kabul edilemez, buna asla rıza göstermeyiz." diye konuştu.

Öğrencilerin politize edilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirten Kurtulmuş, konuyla ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen eleştirilere de tepki göstererek, "İç meselelerimize müdahaleyi kabul edemeyiz. Dışarıdan gelecek müdahalelere Türkiye aldırış etmez, kendi meselelerimizi kendimiz çözeriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin en kısa zamanda milli sosyal medya platformunu kurması gerekiyor"

Sosyal medya sitesi Twitter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi Türk siyasetçilere paylaşım kısıtlaması getirmesiyle ilgili soruları da cevaplayan Kurtulmuş şunları kaydetti;

Trump'ın sosyal medya hesaplarına da engel konulduğu süreçte bunları söyledik. Görülüyor ki aslında kendileri de politik tavırlar taşıyorlar. Kendi kanaatlerini bir veri olarak dayatmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye'nin en kısa zamanda milli sosyal medya platformunu kurması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar da var. Kendi milli uygulamalarımızı güçlendirmemiz lazım.