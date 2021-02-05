Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek “sokağa çıkın” çağrısı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarını bahane ederek, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberlerin yer aldığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında “Suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi TBMM
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