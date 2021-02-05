Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarını bahane ederek, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberlerin yer aldığı belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında “Suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.

