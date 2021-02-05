HDP'nin siyasi partilerle görüşme turunda, Saadet Partisi'nin ardından ikinci ziyaret CHP'ye oldu.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

HDP-CHP görüşmesinde yeni anayasa konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmeyecek.