Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'den CHP'ye ziyaret
Muhalefet partileri arasındaki görüşme trafiği sürüyor. HDP'den bir heyet Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
HDP'nin siyasi partilerle görüşme turunda, Saadet Partisi'nin ardından ikinci ziyaret CHP'ye oldu.
HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.
HDP-CHP görüşmesinde yeni anayasa konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.
Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmeyecek.
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