Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması: 48 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması yürüttü.
FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 48 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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