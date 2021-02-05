Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması yürüttü.

FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 48 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.