Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir ülke bu örgütün tehdidinden kendini koruyamaz"

TBMM Başkanı Şentop, FETÖ üyelerini iade etmeyen ülkelere seslendi:

"Verdiğimiz mesaj çok açık ve net; Türkiye’de suç işlemiş, Türkiye'de bir darbe teşebbüsünde bulunmuş olan insanlar Türkiye'den kaçıp da Türkiye’nin dostu olan herhangi bir ülkeye gelmişse, onları zaten uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde de iade etmek lazım. Bu dostluğun ve kardeşliğin gereğidir."

Dost ülkelere FETÖ uyarısı yapan Şentop, "Hiçbir ülkenin Türkiye’de bu tür suçları işlemiş olan, darbe teşebbüsünde bulunmuş olan bu örgütün tehdidinden kendini koruyabileceğini, muaf tutabileceğini düşünmüyorum" dedi.

'İlk fırsatta siyasi istikrarsızlık oluşturacak eylemlere katılıyorlar'

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirten Şentop konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görüyoruz bazı ülkelerde isim vermek çok doğru olmaz ama görüyoruz oralarda da ellerine ilk fırsat geçtiğinde siyasi istikrarsızlık kargaşa oluşturacak eylemlere katılıyorlar. Ne adına, niçin? İşte bazı büyük ülkelerin istihbarat örgütlerinin maşası olarak bunu yapıyorlar."

'Hiyerarşik ilişki istiyorlar'

Şentop, Türkiye’nin balkan politikasının son dönemde bazı Avrupa ülkelerini rahatsız ettiğine de dikkat çekti.

"Bazı Avrupa ülkeleri, başka ülkeler bunlar kendileri dışında başka ülkelerle ilişki kurarken hiyerarşik bir ilişki kurmayı tercih ediyorlar. Halbuki dünya üzerinde en azından kağıt üzerinde bakacak olursak her ülke bağımsız, egemendir. Türkiye dünyadaki bu ilişki düzeni bozdu."

