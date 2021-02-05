İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın getirildi. Olaydan sonra Adana'daki ailesinin yanına yerleşen ve tedavisi nedeniyle mesleğine de dönemediği öğrenilen müşteki Ceylan Gündüz'ü ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti.

Tutuklu sanık Ilgın'a "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan, 14 yıl hapis cezası verildi. Sanığın suça eğilimli kişiliği nedeniyle indirim uygulanmadı ve tutukluluğun devamına hükmedildi.

Saldırıda ağır yaralanan hemşire Ceylan Gündüz'ün durumu adli tıp raporuyla belgelenmişti. Raporda, organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıflama niteliğinde olduğu, yüzde sabit iz kaldığı belirtilmişti. Ceylan Gündüz mesleğini bırakmak zorunda kalmıştı.

Nazir Ilgın hakkında ikinci bir dava daha var.

Hazırlanan bu iddianamede ise, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.