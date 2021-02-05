ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden döneminde ikili ilişkilere önem verileceğinin altını çizen Satterfield, "Bizim için Türkiye değerli bir NATO müttefikidir, ilişkilerimize bütün boyutlarıyla önem veriyoruz" dedi.

Büyükelçi Satterfield, son birkaç ayda Türkiye'de yabancı yatırımcıların arttığını belirterek, Türk lirasının değerinin sabitlenmesinin de cesaret verici olduğunu aktardı.

Satterfield, ABD'nin Türk ekonomisinin temel gücüne her zaman güven duyduğuna da sözlerine ekledi.