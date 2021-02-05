8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla darbeyle yönetime el koyulan Myanmar'da hareketlilik devam ediyor.

Ordu, dün, sosyal medya sitesi Facebook'un geçici kapatılması yönünde karar almıştı. Bugün de benzer bir uygulama Twitter ve Instagram için gündemde.

Norveçli telekom şirketi Telenor, yazılı açıklama yaptı.

Myanmar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ülkedeki tüm internet sağlayıcı firmalara söz konusu sosyal medya uygulamalarına erişimi kapatma emri verildiği vurgulandı.

Bakanlığın bu emrine "gereklilik ve orantılılık" açısından itiraz edildiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası insan hakları hukukuyla çeliştiği uyarısının da yapıldığının altı çizildi.

Açıklamada, iletişim hizmetlerine erişim yoluyla ifade özgürlüğünün "özellikle çatışma zamanlarında" sürdürülmesi gerektiğine işaret edildi.