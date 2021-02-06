Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 02:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa’da öğrenciler bedava gıda için uzun kuyruklar oluşturdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fransa'da ekonomik kriz öğrencilere zor günler yaşatıyor. Salgın sebebiyle işlerinden çıkartılan öğrenciler, bedava gıda dağıtan dernekler önünde birkaç gün yetecek gıda paketini alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.
Fransa'da koronavirüs salgınıyla derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, öğrencilere zor zamanlar yaşatıyor.
Fransız hükümetinin yemek ücretini 1 euroya düşürmesi çare olmadı. Bazı dernek ve özel işletmeler, ücretsiz gıda dağıtıma başladı. 1 euroyu ödeyemeyecek durumda olan öğrenciler de bu mekanlara akın etmeye başladı.
Öğrenciler, hükümeti suni gündem oluşturmakla suçluyor
Ülkede ucu bucağı görünmeyen bedava gıda kuyrukları sosyal medyada çokça paylaşılmaya başlandı.
Ekonomik krizden, işsizlikten ve hayat pahalılığından şikayet eden öğrenciler, Fransa hükümetini sorunları çözmek yerine suni gündem oluşturmakla suçluyor.
Etiketler: Fransa
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