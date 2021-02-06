Fransa'da koronavirüs salgınıyla derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, öğrencilere zor zamanlar yaşatıyor.

Fransız hükümetinin yemek ücretini 1 euroya düşürmesi çare olmadı. Bazı dernek ve özel işletmeler, ücretsiz gıda dağıtıma başladı. 1 euroyu ödeyemeyecek durumda olan öğrenciler de bu mekanlara akın etmeye başladı.

Öğrenciler, hükümeti suni gündem oluşturmakla suçluyor

Ülkede ucu bucağı görünmeyen bedava gıda kuyrukları sosyal medyada çokça paylaşılmaya başlandı.

Ekonomik krizden, işsizlikten ve hayat pahalılığından şikayet eden öğrenciler, Fransa hükümetini sorunları çözmek yerine suni gündem oluşturmakla suçluyor.

