Fas yönetiminin, binlerce Faslı kadının ticari mal kaçakçılığı yaparak geçimini sağladığı sınır kapısını Aralık 2019'da kapatma kararı almasından bu yana Fnideg'de yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar halk tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, yüzlerce kişinin katıldığı gösteride "onur ve iş istiyoruz", "Bu ayıptır, gençler tehlikededir" sloganları atıldı. Gösteriye katılan bazı çocuklar, güvenlik güçlerine taş attı.

Fnideg yerel makamlarından yapılan ve Fas haber ajansı MAP'ta yer alan açıklamada, bazı göstericilerin attığı taşlar nedeniyle 6 polisin, izdiham nedeniyle de 10 göstericinin yaralandığı duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin göstericilerden bazılarını gözaltına aldığı belirtildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

