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ABD: Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yapıcıydı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun görüşmesinde çok sayıda konunun ele alındığını söyledi.

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ABD: Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yapıcıydı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

İki bakan, ülkeler arası gerginliğin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü. Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar."

 

Çavuşoğlu ile Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye skandal yaptırım tehdidi sonrası 1 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, mike pompeo, asean
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