YPG/PKK çocukları silah altına almaya devam ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), PKK terrör örgütünün Suriye kolu olan YPG’nin uluslararası kamuoyuna söz verdiği halde geçen yıl çocuk savaşçı almaya devam ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler’in (BM) yıllık raporu da İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü doğruluyor.

Çocuk sayısını 5’e katladı

BM’ye göre YPG/PKK 2017 yılında en az 224 çocuğu ailelerinden koparıp sözde kamplarında eğitime aldı. Üstelik yüzde 72’si yani üçte biri kız. Bu rakam önceki yıllara göre tam 5 kat artış olduğu anlamına geliyor. Yani YPG/PKK kaybettiği örgüt elemanlarının boşluğunu çocuklarla doldurmaya çalışıyor.

YPG gözünü kamplara dikti

İnsan Hakları İzleme Örgütü Acil Durumlar Müdürü Priyanka Motaparthy, YPG/PKK'nın Suriye'deki kamplarda yaşayan savunmasız ailelerin çocuklarını zorla alıp kendi bölgesine götürdüğünü ve bir daha aileriyle görüştürmediğini açıkladı.

TRT World uyarmıştı

TRT World YPG/PKK'nın çocuk savaşçı kullandığını geçen yıl belgelemişti. ‘Forgotten Children’ adlı belgeselde hem ailelerle görüşülmüş hem de YPG’nin kamplarından görüntüler ekrana taşınmıştı. Geçen yıl çok ses getiren belgesel İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in raporlarına dayanıyordu.

ABD'ye çağrı: YPG'yi durdurun, yardımı kesin

İnsan Hakları İzleme Örgütü, YPG’nin çocukları kullanmasının önüne geçilmesi için ABD'ye çağrı da yaptı. Çünkü ABD, iki yıldır PKK’nın Suriye kanadı olan ve YPG’lilerin çoğunluğunu oluşturduğu SDF'ye para, silah ve eğitim veriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerikan yasalarının, çocuk savaşçı kullandığı tesbit edilen gruplara askeri yardımı yasakladığına dikkat cekti.

Aileler: Çocuklarımız yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz

Sekiz aile ile görüşme yapan insan hakları savunucuları yaşları 13 ile 17 arasındaki çocukların 6'sının kız olduğuna da dikkat çekti. Aileler, çocuklarının nerede eğitildiklerini bildiklerini ama asla görüştürülmediklerini söyledi. Bir anne, 16 yaşındaki oğlunun Raqqa’nın geri alınması için IŞİD ile çatışmada olduğunu söyledi. Bir başka anne fakir olduklarını YPG'nin, kızına elbise ve para verme vaadiyle kandırdığını dile getirdi.

Telefon görüşmek dahi yasak

Aileler "asayis" olarak adlandırılan, YPG/PKK’lı çocuk silahlı grubunun nerede olduğunu açıklanmadığını ve telefonda seslerini dahi duymalarına izin vermediklerini söylüyor. Çocuklarının eğitildiği, sözde YPG terrör kamplarına gidenler de kapıdan çeviriliyor.

YPG'den şaka gibi savunma: Entellektüel eğitim veriliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, rapor için YPG/PKK'ya mektup yazarak çocuk savaşçıların durumunu da sordu. Terörist grup 16-17 yaşındaki çocukları eğitime aldığını kabul etti.

Çocukları savaş sahalarına sürdüğü iddiasını her zaman olduğu gibi reddeden terör örgütü çocuklara verilen eğitimin "entellektüel ve mesleki" olduğunu iddia etti.

8 yıldır savaşın sürdüğü ortamda nasıl bir entellektüel ve mesleki eğitim verildiği ise bilinmiyor. TRT World’un yayınladığı "Forgotten Children" belgeselindeki görüntüler de eğitimin hiçbir entellektüel tarafı olmadığını da gözler önüne serdi.

YPG'nin "koruyoruz" yalanı

YPG/PKK alıkoyduğu kız çocuklarını, savaş bölgelerindeki olası tecavüz ve cinsel istismardan korunmaları için kampa aldığı yalanının arkasına saklanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün acil durumlar müdürü Priyanka Motaparthy, "Eğer YPG çocukları korumakta ciddi ise onları kampa almaktan vazgeçsin. Çocuklar yaşamlarını ve geleceklerini kaybetmeden onlar için daha makul alternatifler bulsun." dedi.

Benzer raporlar her yıl yayınlanıyor, bu yılın raporu ise YPG’nin militan bulamayınca çocuklara yöneldiğini gösteriyor.

Başta YPG’ye destek veren ABD ve uluslararası kamoyunun bu çarpıcı raporlara vereceği tepki ve atacağı adımlar samimiyetin testi olacak.

Kaynak: TRT Haber