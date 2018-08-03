Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yapıcı bir görüşme oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. Çavuşoğlu ile Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye skandal yaptırım tehdidi sonrası 1 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü.

İki bakan, ülkeler arası gerginliğin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklama yapıyor. https://t.co/vQfnvLDOwz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ağustos 2018

"Yapıcı bir görüşme oldu"

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, görüşmenin yapıcı geçtiğini, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini ifade etti.

"Tehdit diliyle hiçbir sonuca varılamayacağını söyledik"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik bir çalışma grubu, İdlib gibi birçok alanda adım atılabileceğini de görüşmede değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber, AA