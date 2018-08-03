YAŞ kararları yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, YAŞ kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 9 general/amiral ile 41 albayın, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görüldü.
YAŞ kararlarıyla, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının sevk ve idaresini başarıyla gerçekleştiren 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi etti. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi ise bir sene daha uzatıldı.
Kararda, terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe terfi edenler:
1- Korgeneral İsmail Metin Temel
Korgeneralliğe terfi edenler:
1- Tümgeneral Kemal Yeni
2- Tümgeneral Sinan Yayla
Tümgeneralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral Levent Ergün
2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz
3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay İlkay Altındağ
2- Albay Sebahattin Kılınç
3- Albay Mehmet Yasin Kalın
4- Albay Gültekin Yaralı
5- Albay Yücel Özel
6- Albay Rafet Kılıç
7- Albay Şefik Atak
8- Albay Faruk Metin
9- Albay Alparslan Kılınç
10- Albay Aydın Cihan Uzun
11- Albay Çetin Köklü
12- Albay Nihat Ergün
13- Albay Dündar Şahin Güngör
14- Albay Osman Aytaç
15- Albay Mustafa Enis Koç
16- Albay Yüksel Erdin
17- Albay Ercan Pürsünlü
18- Albay Mustafa Köksal
19- Albay Oktay Ağbuga
20- Albay Ertuğrul Sağlam
21- Albay Nadir Gündüz
22- Albay Yücel Yazıcı
23- Albay Sinan Eren
24- Albay Remzi Albasan
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Oramiralliğe terfi edenler:
1- Koramiral Adnan Özbal
Tümamiralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer
Tuğamiralliğe terfi edenler:
1- Albay Hasan Özyurt
2- Albay Serhat Sözbir
3- Albay Alper Yeniel
4 -Albay Murat Dinçman
5- Albay Mustafa Turhan Ecevit
6- Albay Hasan Çankaya
7- Albay Ercan Kireçtepe
8- Albay Semih Ozangüç
9- Albay İbrahim Rıza Adanır
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Tümgeneralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay Ergin Dinç
2- Albay Ali Özmen
3- Albay Tansel Çokuysal
4- Albay Ali Öztürk
5- Albay Selim Karsavuranoğlu
6- Albay Rasim Yalınbaş
7- Albay Alparslan Yücel Soysal
8- Albay Orhan Gürdal
Kaynak: AA