Bakan yardımcılıklarına atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bülent Aksu getirildi.

Halil Eldemir ve Dr. Şuayip Birinci ise Sağlık Bakan Yardımcıları olarak atandı.

Kaynak: AA