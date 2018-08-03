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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi sona erdi.

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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. Çavuşoğlu ile Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye skandal yaptırım tehdidi sonrası 1 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü.

İki bakan, ülkeler arası gerginliğin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mike pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu
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