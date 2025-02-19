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Dünya
AA 19.02.2025 13:20

AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırımda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarda anlaştı.

AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırımda anlaştı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat'taki yıl dönümü nedeniyle hazırlanan 16'ncı yaptırım paketinde uzlaştığını açıkladı.

Paketle, AB'nin Rusya'nın gölge filosundaki gemileri hedef aldığını ve ülkeye yeni ithalat ve ihracat yasakları uygulayacağını belirten von der Leyen, "16. yaptırım paketimiz konusundaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, yaptırımların çevresinden dolaşılmasına karşı da önlem aldıklarına işaret ederek, Kremlin'e baskıyı sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar kapsamında Rus alüminyum ürünlerinin AB'ye ithalatına aşamalı bir yasak getirilecek ve ham petrol satışlarını hedef alan önlemler daha da katılaştırılacak.

Rusya'nın kısıtlamaları aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı 73 gölge filo tankeri, bazı Rus bankaları ile çok sayıda birey ve şirket yaptırım listesine eklenecek.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 15 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

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