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Dünya
AA 19.02.2025 11:16

Kanada, Trump'ın ülkesine yönelik tehditlerine karşı Avrupalı liderlere "uyanın" çağrısı yaptı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik tehditlerine karşı "asla bir koloni olmayacaklarını" yineleyerek, Avrupalı liderlere "uyanın" çağrısı yaptı.

Kanada, Trump'ın ülkesine yönelik tehditlerine karşı Avrupalı liderlere "uyanın" çağrısı yaptı

Kanada Yayın Kurumu'nun (CBC) haberine göre, Dışişleri Bakanı Joly, Fransa, Almanya ve Belçika ziyaretinin ardından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere değinen Joly, birçoğunun ABD'de ve Kanada'da neler yaşandığının farkında bile olmadıklarını belirtti.

Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'yı "ilhak etme" ya da ekonomisini tarifelerle "boğma" tehdidine karşı Avrupalıların yüksek sesle konuşmadıklarını söyledi.

Avrupa turunu, "tam olarak neler olup bittiğini anlatmak" için gerçekleştirdiğini aktaran Joly, "Tarifelere verilecek her türlü karşılık konusunda eşgüdüm içinde olacağımızdan ve ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi birlikte savunacağımızdan emin olmak için Avrupa'da bulunmam gerekliydi. Bu bağlamda bizim neler yaşadığımızı duymak, Avrupalılar için bir uyanma çağrısıydı." ifadelerini kullandı.

Joly, Trump'ın, Kanada'nın ülkesinin 51. eyaleti olması gerektiğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Biz asla bir eyalet ve asla bir koloni olmayacağız." dedi.

Başkan Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediklerini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek tarife getirmişti.

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