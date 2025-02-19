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Dünya
AA 19.02.2025 11:15

Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın kesin sonucu yıl sonunda açıklanacak

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin soruşturmanın kesin sonuçlarının bu yıl aralık ayına kadar açıklanacağı duyuruldu.

Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın kesin sonucu yıl sonunda açıklanacak

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Talgat Lastayev, bakanlığın değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, düşen AZAL uçağına ilişkin nihai raporun açıklanma sürecine dair bilgi verdi.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) standartlarına göre uçak kazalarının soruşturma süresinin bir yıla kadar uzayabildiğini belirten Lastayev, "Dolayısıyla (AZAL uçağına ilişkin) soruşturmanın nihai raporunun bu yıl aralık ayına kadar hazır olması lazım." dedi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, bu ay başında AZAL uçağının düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın 53 sayfalık ön raporunu yayımlamıştı.

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