Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2024 22:05

AB Dönem Başkanı Belçika ve Komisyondan, Filistinli çocuklar için acil eylem çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Belçika ve AB Komisyonu, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli çocukların haklarına saygı gösterilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.

AB Dönem Başkanı Belçika ve Komisyondan, Filistinli çocuklar için acil eylem çağrısı
[Fotograf: AA]

Belçika Dönem Başkanlığının resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Belçika ve AB Komisyonunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybettiği bildirilen 29 bin 782 kişinin yaklaşık yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu Gazze'de çocuklar açısından kötüleşmeye devam eden insani durum karşısında endişe duyduğu ifade edildi.

Gazze'de 1 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiği, çocukların şiddet, gözaltı, insani yardıma erişememe ve istismara maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze'de tahminen 17 bin çocuğun ailelerinden ayrı düştüğü veya ailelerini kaybettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu durum birçok çocuğun psikolojik travma yaşamasına yol açmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 1 milyondan fazla çocuğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu tahmin etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'da eğitim kurumlarına yönelik saldırılar ve tahribatlar nedeniyle birçok çocuğun eğitime erişiminin engellendiği belirtildi.

Gazze'de kıtlık riski

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde insani yardımların ulaşmaması nedeniyle yüz binlerce kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirilen açıklamada, bölgedeki sağlık hizmetlerinin de yakıt, tıbbi malzeme ve personel eksikliği nedeniyle hızla kötüleştiği kaydedildi.

Açıklamada, temiz suya erişimin oldukça kısıtlı olduğu, bu durumun bölgedeki sivilleri güvenli olmayan su tüketmeye mecbur bıraktığı ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki çocukların da durumunun "endişe verici olduğu" bildirilen açıklamada, İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çocuklara yönelik şiddet eylemlerinde bulunduğuna işaret edildi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Tüm savaşlarda çocuklar ilk önce ve en çok acı çekenlerdir, ancak savaşların kuralları vardır" ifadesi kullanıldı.

Belçika ve AB Komisyonunun, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2712 ve 2720 sayılı kararlarına dayanarak Gazze ve Batı Şeria'daki çocuklara yardım edilmesi için acil eylem çağrısında bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürdürülebilir bir ateşkese, başta çocuklar olmak üzere Hamas'ın elindeki tüm esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına yol açacak acil ve uzun süreli çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

ETİKETLER
Avrupa Birliği Gazze Belçika
Sıradaki Haber
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
Siirt'te karda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
22:11
Yılbaşından bu yana 608 terörist etkisiz hale getirildi
21:58
İletişim Başkanlığı: Gazzeli sivillere Filistinli kişiler ateş açtı iddiası doğru değil
22:01
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı
21:46
Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
21:39
Hakkari'de sağanak sebebiyle yol çöktü
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
FOTO FOKUS
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ