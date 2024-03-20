Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 20.03.2024 21:36

AB’den Rus varlıkları açıklaması: Ukrayna’ya yardım için kullanalım

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Konsey’ine el konulan Rus varlıklarının yüzde 90’ının Ukrayna’ya destek için kullanılması teklifini sunduğunu duyurdu.

AB’den Rus varlıkları açıklaması: Ukrayna’ya yardım için kullanalım

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptığı açıklamada, “Bugün Konsey’e, Rusya'nın el konulan varlıklarından elde edilecek gelirin, Ukrayna'yı mücadelesinde desteklemek üzere kullanılmasına yönelik teklifi sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu, yüzde 10'u ise AB bütçesi aracılığıyla tahsis edilecektir. Konsey tarafından hızlı bir şekilde kabul edilmesini bekliyorum. Bu, AB'nin Ukrayna ve halkını destekleme konusundaki birlik ve kararlılığını gösterecektir” dedi.

 

"Bu para için daha iyi bir kullanım yolu yok"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bahsi geçen teklife ilişkin açıklamasında, “Bir ay önce Avrupa Parlamentosu'na, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya askeri teçhizat satın almak için kullanabileceğimizi söyledim. Bu para için Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı yaşamak için daha güvenli bir yer haline getirmekten daha iyi bir sembol ya da kullanım yoktur” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Dünya Mutluluk Raporu: Gençler mutsuzlaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
Siirt'te karda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
22:18
AB Dönem Başkanı Belçika ve Komisyondan, Filistinli çocuklar için acil eylem çağrısı
22:11
Yılbaşından bu yana 608 terörist etkisiz hale getirildi
21:58
İletişim Başkanlığı: Gazzeli sivillere Filistinli kişiler ateş açtı iddiası doğru değil
22:01
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı
21:46
Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
FOTO FOKUS
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ