AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı önlemeyi amaçlayan tedbir maddesinin ayrılık anlaşmasının bir parçası olduğunu belirten Juncker, bu maddenin değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den düzenli biçimde ayrılmasını istediklerine dikkati çeken Juncker, anlaşmasız ayrılık senaryosuna yönelik hazırlıkları da hızlandırdıklarını anımsattı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un "Onu güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ellerinde bir plan taslağı bile olmadan Brexit'i destekleyenlerin cehennemdeki özel yerinin neye benzediğini merak ediyorum." ifadelerine atıfta bulunan Juncker, "Cennete inanırım ve cehennemi burada çalıştığım süre dışında hiç görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıdaü, İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

İngiliz parlamentosunda yapılan B planı oylamasında Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına fiziki sınır girmemesi için formüle edilen ''tedbir maddesinin'' değiştirilmesi kararı alınmıştı.

May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasına zor gözüyle bakıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber