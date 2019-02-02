İngiltere yaklaşık olarak 45 yıldır Avrupa Birliği (AB) üyesi ancak 2016’da yapılan bir referandum sonucu ayrılık kararı aldı ve en az iki yıldır da nasıl ayrılacakları konusunda sancılı bir süreç yaşıyor.

Brexit ile birlikte tarladaki üründen eczanedeki ilaca kadar İngilizlerin günlük yaşamını etkileyen birçok düzenleme değişecek ancak işleri çıkmaza sokan bir diğer sorun ise Kuzey İrlanda sınırı.

İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda’nın yanı başındaki İrlanda Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi. Brexit’le beraber İngiltere ve Kuzey İrlanda, AB dışında kalacak. Dolayısıyla Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır, AB ile İngiltere arasındaki sınırı oluşturacak.

Ancak taraflar bırakın fiziki sınırı herhangi bir kontrol noktası bile istemiyor. Çünkü bu durum, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında yıllar süren ve barışla sonuçlanan çatışmaları yeniden alevlendirebilir.

Tedbir Maddesi

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına fiziki sınır girmemesi için formüle edilen ''tedbir maddesinin'' değiştirilmesi kararı alınmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de bu amaca yönelik olarak Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılması talebini AB liderlerine iletmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.

Siyasi gözlemciler de May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasına zor gözüyle bakıyor.

Tedbir maddesi İngiltere’nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere’yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda’yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

Kaynak: TRT World / Nisa Yıldırım