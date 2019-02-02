ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekileceğini açıklaması üzerine NATO'nun tam destek açıklamasına karşın, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dünyanın daha güvensiz bir yer haline geleceğini belirtti.

Maas, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "ABD, INF'den çıkmak istiyor. Maalesef Rusya, anlaşmaya bağlılığını yeniden tesis etmeye hazır değil. Bu anlaşma olmaksızın daha az güvenlik olacak. Silahlanmaya ilişkin değil, herkesi kapsayan silah kontrol mekanizmasına ilişkin tartışmaya ihtiyacımız var" ifadesine yer verdi.

Merkel: Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, görüşmeleri sürdürmek için 6 aylık süreyi kullanmak gerektiğini belirterek, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak, hem Almanya Dışişleri Bakanı hem de ben, bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız" ifadesini kullanmıştı.

Merkel, NATO'nun bu durumu dikkatli bir şekilde analiz edeceğini ve sonuçlar çıkaracağını da kaydetti.

INF Anlaşması

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından, 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşma sayesinde nükleer başlıklı füzeler, 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarında konuşlandırılamıyor.

Kaynak: Reuters