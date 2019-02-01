Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

ABD'nin INF'den çekilmesinin NATO için ne anlama geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merkel, bu konunun son haftalarda NATO içinde de ele alındığını hatırlattı.

Görüşmeleri sürdürmek için 6 aylık süreyi kullanmak gerektiğini ifade eden Merkel, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak, hem Almanya Dışişleri Bakanı hem de ben, bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Merkel, NATO'nun bu durumu dikkatli bir şekilde analiz edeceğini ve sonuçlar çıkaracağını da kaydetti.

"Venezuela halkının başarılı olmasını istiyoruz"

Venezuela'daki gelişmelere de değinen Merkel, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu Venezuela halkının tarafından belirlediğini, Alman hükümetinin Nicolas Maduro'nun Devlet Başkanı olduğu seçimin özgür olmadığı yönünde değerlendirmesinin bulunduğunu vurguladı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Merkel, Venezuela halkının kendi talepleri konusunda başarılı olmasını istediklerini, bunun da seçimle olabileceğini belirterek, ülkede gerilimin artmaması yönünde katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA, TRT Haber