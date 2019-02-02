Dünya
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
02 Şubat 2019 Cumartesi 03:55 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 03:55
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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