Elektronik ya da tütün ürünü. Sigaranın her türlüsü öldürüyor. ABD'nin Teksas eyaletinde elektronik sigara kullanan William Brown bağımlılığının kurbanı oldu.

Talihsiz olay, 27 Ocak'ta bir elektronik sigara dükkanının park yerinde meydana geldi.

Brown'ın kullandığı elektronik sigara aniden patladı. Patlayan elektronik sigaradan çıkan bir parça 25 yaşındaki Brown'ın boğazına saplandı. Genç adam, aşırı kan kaybı nedeniyle komaya girdi. İki gün sonra ise hayatını kaybetti. Yetkililer, parçanın gencin atar damarını kestiğini belirtti.

ABD'de son on yılda elektronik sigaradan kaynaklı iki yüze yakın vaka yaşandı. Geçen yıl da Florida eyaletinde bir kişi, patlayan elektronik sigaranın parçalarının başına saplanması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber