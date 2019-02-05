Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya ziyaretinde Başbakan Şinzo Abe ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılması gündemde değil" dedi.

"Anlaşmasız Brexit'in olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, Brexit'in anlaşmasız olması durumunda belirsizliğin artacağına işaret etti.

Merkel, "Yaratıcı olmamız gerekli. Bu konuda birbirimizi dinlemeliyiz" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ''Şimdi görülüyor ki parlamentoda AB'den bir anlaşmayla ayrılmaya destek verecek dikkate değer ve sürdürülebilir bir çoğunluk var" ifadelerini kullanarak AB ile yeniden müzakere mesajı vermişti.

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasının "tedbir maddesinin" değiştirilmesini ve yerine "alternatif bir mekanizma" getirilmesini öngören teklifiyle ilgili, birliğin tutumunda değişiklik olmadığını söyleyerek, AB'nin müzakereye açık olmadığı mesajını iletmişti.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıdaü, İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

İngiliz parlamentosunda yapılan B planı oylamasında Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına fiziki sınır girmemesi için formüle edilen ''tedbir maddesinin'' değiştirilmesi kararı alınmıştı.

May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasına zor gözüyle bakıyor.

Kaynak: AA, Reuters