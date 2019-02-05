Tiberya kentinde sağcı belediye başkanının göreve başlamasının ardından, 2000 yılında saldırılar nedeniyle ibadete kapatılan Deniz Camii’yi müzeye dönüştürme çalışmaları başladı.

Kentte yaşayan Müslümanlardan Muhammed Bereke, “Tiberya Belediyesinin yaptığı suç. Bu adım, Müslümanlara ait izlerin kentten silinmesini amaçlıyor” dedi.

Bir diğer kent sakini Kemal Hatip ise, “Kentteki camilerin korunması lazım. Bütün dünyada Yahudi eserleri, kutsal mekanları korunuyor. O zaman neden camilerimiz ve mezarlarımızdan bu nefret?” ifadelerini kullandı.

Deniz Camii, 2000 yılından önce yakılma girişimleri ve ırkçı saldırılara maruz kalması nedeniyle ibadete kapatılmış, kentte yaşayan Müslümanlar ile belediye arasında caminin korunması için anlaşma sağlanmıştı.

Ancak Tiberya Belediyesi, hem Müslümanlar ile varılan anlaşmaya uymadı hem de caminin restorasyonunu engelledi.

Tiberya kentinde, İslami Vakıflara ait eserlere el konulması olayı ilk değil.

Belediye daha önce de İslami Vakıflara ait binalara el koymuş, bu mekanları kafe ya da bara çevirmişti.

Kaynak: Arab48