Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve Reuters haber ajansının ortaya çıkardığı gizli raporda, "Sivil tesisler, balistik füze denemeleri ve montaj çalışmaları için kullanılıyor. Ayrıca söz konusu füzelerin herhangi bir askeri saldırıda zarar görmemesine çalışılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca, Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiğine da dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler'deki Kuzey Kore misyonunun, 317 sayfalık rapora ilişkin bir açıklamada bulunmadığı belirtildi.

Rapor, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında bu ay gerçekleşmesi beklenen ikinci zirve öncesinde Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer anlaşma

Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk defa bir araya gelmişti.

Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kuzey Kore, 27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılma sürecinin tamamlanması için çalışacağını taahhüt etmişti.

Kaynak: Reuters

