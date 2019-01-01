Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salı günü yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırma konusundaki ortak hedeflerine ulaşmak için, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak ABD’nin yaptırımları ve ülkeye yönelik baskılar devam ederse, alternatif bir yol izlemesi gerekebileceği konusunda da uyardı.

Kim, ABD'nin tek taraflı olarak kendilerini bir şeylere zorlaması, baskılarına devam etmesi ve yaptırımlarını değiştirmemesi durumunda, Kuzey Kore'nin egemenliğini savunmak için yeni bir yol aramak zorunda kalabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz bir cevap gelmedi.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer anlaşma

Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk defa bir araya gelmişti.

Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kuzey Kore, 27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılma sürecinin tamamlanması için çalışacağını taahhüt etmişti.

Kaynak: Reuters