İşkence haberleri konusunda inceleme yapan kurulun hazırladığı bir rapor, Suudi Arabistan'ın Batılı müttefiklerinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetiminde devam eden insan hakları ihlalleri hakkında giderek büyüyen kaygı yarattı.

Prens Selman, bu olaydan önce sosyal yaşamdaki yasakları rahatlatacak ve ülkenin sadece petrol gelirlerine bağımlılığını azaltacak adımlar attığı için Batı'da takdirle karşılanmıştı.

Ancak reformlarla beraber muhalif görüşlere gelen baskıyla karşılaşan en az 10 kadın hakları eylemcisi, geçen Mayıs ayından bu yana tutuklandı. Eylemcilerin çoğu, kadınların otomobil kullanabilmesini ve erkek vesayetinden çıkmalarını savunuyordu.

"Zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı"

İngiliz parlamenterler Crispin Blunt, Layla Moran ve Paul Williams, uluslararası insan hakları gruplarının ve haber organlarının haberlerini inanılır bulduklarını söylediler ve tutukluların maruz kaldığı muameleyi "zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı" olarak nitelediler.

Öne gelen avukatlarla birlikte bir çalışma grubu oluşturan milletvekilleri, Suudi yetkililerin tutkuluları kimseyle görüştürmeyerek ve yasal yardımdan mahrum bırakarak da uluslararası hukuku ihlal ettiklerini söylediler.

Grubun hazırladığı nihai raporda, "İlke olarak, en üst düzey Suudi makamları işkence suçundan sorumlu olabilir" denildi.

Milletvekilleri, Suudi yetkililere çağrı yaparak tutuklu kadınların derhal serbest bırakılmasını, haklarındaki suçlamaların tekrar incelenmesini ve kendilerine kötü muamele eden kişilerin suçlanmasını istediler.

Kurulun talebine cevap verilmedi

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili olan Blunt, "Tutuklu Suudi kadın eylemciler o kadar kötü muameleye maruz bırakılmışlar ki, uluslararası bir işkence soruşturması gerekiyor" dedi.

Suudi hükümetinin iletişim dairesi, rapor hakkında görüş vermesi talebine cevap vermedi.

Kaynak: Reuters