Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela'daki durumu ABD'li bir yetkili ve diğer ülkelerin temsilcileriyle, Washington'da yapılması beklenen konferansta tartışabileceğini belirterek, Venezuela üzerindeki uluslararası baskıyı devam ettirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Maas, çarşamba günü Washington'a yapacağı ziyareti sırasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la görüşeceğini aktardı. Alman Bakan, görüşmelerde Venezuela'daki demokratik sürecin nasıl desteklenebileceği ve Venezuelalılar için insani yardımların nasıl organize edileceğinin ele alınacağını söyledi.

Maas dün sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) özgür ve adil seçimler yapma talebini yerine getirmediği için üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Bizim için Guaido, anayasa ile uyumlu olarak özgür, adil ve demokratik seçimleri organize etmesi için Venezuela'nın geçici başkanıdır" değerlendirmesini yapmıştı.

Maas ayrıca, siyasi koşullar izin verdiğinde Almanya'nın Venezuela'ya 5 milyon euro insani yardım yapacağını da kaydetmişti.

Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa, Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çekya'nın da bu karara katılmasıyla AB üyesi 10 ülke, Venezuela'yı seçimlere götürecek geçici başkan olarak Guaido'yu tanımış oldu.

Venezuela'da neler oluyor?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters