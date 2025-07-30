8,8'lik depremin ardından Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle gece 3 sularında Kamçatka'daki depremin 8,7 büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Durumun kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm görevlilerin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sahalin Bölgesi yetkililerinin Severo-Kurilsk'teki depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için seferber olduğu kaydedildi.