Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 18,2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi.

Rusya Bölge Valisi ilk bilgilere göre yaralanan olmadığını, bir anaokulunun hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Acil Durumlar Bölge Bakanı, depremden sonra Kamçatka bölgesinin bazı bölgelerinde 3-4 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları kaydedildiğini söyledi.

Doğu Japonya Demiryolları, Kamçatka açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle bazı hizmetlerini askıya aldı.