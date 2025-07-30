Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2025 00:31

Starbucks'ın küresel satışları düşmeye devam ediyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde yüzde 2 azaldı. Kahve zinciri, art arda altıncı çeyrekte satışlarında düşüş yaşandığını bildirdi.

Starbucks'ın küresel satışları düşmeye devam ediyor

Mali takviminde 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 2 düştü.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de de yüzde 2'şer azalış kaydetti.

Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yatay seyrederken, Çin'deki satışları yüzde 2 arttı.

Kahve zincirinin geliri, 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi.

Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 47,1 azalışla 558,3 milyon dolara geriledi.

Kahve zincirinin hisse başına karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 azalarak 49 sente indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş bildirdi.

ETİKETLER
ABD İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın, Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırma niyetini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:44
ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın, Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırma niyetini duyurdu
00:06
Çekmeköy'de fabrika yangını
23:34
NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcı sayısı 500 bine ulaştı
22:44
Hava sıcaklıkları 43 ilde 40 dereceyi aştı
22:00
Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor
21:45
ABD ve Çin'in İsveç'teki ticaret görüşmeleri sona erdi
İstanbul’da sıcak hava etkili oldu
İstanbul’da sıcak hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Çekmeköy'de fabrika yangını
Çekmeköy'de fabrika yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ