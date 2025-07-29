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Dünya
AA 29.07.2025 21:57

Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çocukların açlık çektiğini ve bunu tüm dünyanın gördüğünü ancak kurulması planlanan gıda dağıtım noktalarının İsrail'in kontrolünde olacağını söyledi.

Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyaretinin ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, eşi Melania Trump'ın Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını görüp görmediğiyle ilgili soruya, "O da bunun korkunç olduğunu düşünüyor. Sizin gördüğünüz, hepimizin gördüğü resimleri o da görüyor. Eğer biri deli değilse, çocukları gördüğünde bunun korkunç olduğunu söylemekten başka bir şey yapamaz. Onlar açlık çeken çocuklar." yanıtını verdi.

Gazze'deki annelerin çok zor durumda olduğunu da dile getiren Trump, "(Gazze'deki) Annelerini görüyorsunuz. Çocuklarını çok seviyorlar ama yapabilecekleri hiçbir şey yok gibi görünüyor. Onlara yiyecek bulmak zorundalar." diye konuştu.

Gıda yardımlarını İsrail dağıtacak

Gazze'de açlık sorununun yaşandığını kabul eden Trump, bununla beraber, Gazze'ye gönderilecek yardımların İsrail'in kontrolünde dağıtılacağını belirtti.

Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar göndereceklerini aktaran Trump, burada gıda yardımlarının dağıtılması için yeni merkezlerin kurulacağını kaydetti.

Trump, "İsrail, bu gıda merkezlerine bakıyor, biz onların bu işi iyi yapabileceklerini düşünüyoruz. Onlar da bunu yapmak istiyor, gıda merkezlerini izlemek ve yönetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararı

Diğer yandan Trump, İngiltere'nin Filistin'i tanıma yönünde attığı adımın sorulması üzerine, "Bunu onlarla hiç tartışmadık. Şaşırtıcı bir şekilde, bu konu hiç tartışılmadı. Biz bunu hiç tartışmadık ve bu konuda bir görüşümüz yok." yorumunu yaptı.

Fransa ile İngiltere'nin aldığı kararların bu ülkeleri bağladığını dile getiren Trump, bu kararlara katılmadığını vurguladı.

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