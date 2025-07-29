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Dünya
AA 29.07.2025 20:58

BM: İsrail'in kısıtlı yardım giriş izni Gazze'de ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik kısıtlamaları biraz azaltmasının yetersiz olduğunu, giren yardımların ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini bildirdi.

BM: İsrail'in kısıtlı yardım giriş izni Gazze'de ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

BM'nin sınır geçişlerine daha fazla malzeme aktardığını ve Gazze'ye biraz daha fazla yardım girişi yapmasına izin verildiğini belirten Haq, "Ancak bu yardımlar hem miktar açısından yetersiz hem de ulaşmaları gereken yerlere gidemiyor." ifadesini kullandı.

Haq, giren yardım miktarının Gazze'de ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğuna dikkati çekerek, ticari ithal ürünlerin girişine bir an önce izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hiçbir insani yardım operasyonunun 2,1 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli gelmeyeceğine işaret eden Haq, acilen kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Haq, BM ve insani yardım ortaklarının, hala İsrailli yetkililerle yardımları koordine etmek zorunda olduğunu ve engellerin sürdüğünü anlattı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, ayrıca İsrail'in dün önce BM'nin insani yardım operasyon girişimlerinin tümüne onay verdiğini ancak daha sonra sadece 5 operasyonun gerçekleşmesine izin verdiğini kaydetti.
 

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